Fire Emblem Warriors – Erste Charaktere bestätigt

Anfang des Jahres, auf der Switch Präsentation im Januar, kündigte Nintendo Fire Emblem Warriors an. Welches ein Crossover alla Dynastie Warriors mit Charakteren aus dem Fire Emblem-Universum verbindet, ganz wie Hyrule Warriors zuvor.

Sonderlich viel gab es von dem Action-Titel nicht zu sehen, lediglich ein kurzer Ankündigungs-Trailer in dem man Chrom zu sehen bekam. Weitere Infos oder vor allem welche Charaktere sich im Spiel befinden werden, wurden nicht genannt. Dies ändert sich allerdings nun, denn die ersten spielbaren Charaktere sind endlich aufgetaucht.

In der aktuellen Ausgabe der Famitsu werden diese ersten Charaktere genauer vorgestellt. Wie sich bereits dem Ankündigungs-Trailer entnehmen ließ wird Chrom aus Fire Emblem Awakening definitiv dabei sein und als weiterer Charakter wurde Marth bestätigt, der schließlich auch schon einige Auftritte in der Super Smash Bros.-Reihe hinter sich hat.

Neben diesen beiden bekannten Charakteren, wurden noch zwei weitere Charaktere vorgestellt. Hierbei handelt es sich um die Zwillinge Shion und Liam. Es ist allerdings noch unklar ob es sich bei den beiden um völlig neue Charaktere handelt, die explizit für Fire Emblem Warriors entworfen wurden oder ob es sich vielleicht sogar um die beiden Protagonisten handelt, die im kommenden Fire Emblem-Hauptteil für die Nintendo Switch eine Rolle spielen werden. Immerhin arbeitet Nintendo bekanntermaßen auch an einem richtigen Fire Emblem-Teil für die neue Heimkonsole, allerdings ist über dieses Spiel eben noch nichts bekannt.

