Fire Emblem Heroes – Weitere neue Helden

Das kostenlose Mobile-Game Fire Emblem Heroes bekommt weiteren Helden Zuwachs. Diesmal finden sogar sechs neue Helden den Einzug ins Spiel und warten nur darauf gemeinsam mit euch in die nächste Schlacht zu ziehen. Die neuen Charaktere wurden auch wieder in einem passenden Trailer näher vorgestellt.

Genauer handelt es sich um Eldigan und seine Schwester Lachesis aus Fire Emblem: Genealogy of the Holy War, Reinhardt und Olwen aus Fire Emblem: Thracia 776, Klein aus Fire Emblem: The Binding Blade sowie Sanaki aus Fire Emblem: Radiant Dawn.

Wie viele und was für weitere Helden der Fire Emblem Reihe noch Einzug erhalten, bleibt weiterhin abzuwarten, aber bei der Menge an verfügbaren Charakteren wird Nintendo sicherlich noch ein paar Charaktere dem Mobile-Game hinzufügen.