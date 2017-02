Fire Emblem Heroes – Vier neue Helden

Vor einigen Tagen erschien Fire Emblem Heroes auf dem Mobile-App-Markt. Mit der Ankündigung des Titel konnte man auch in einem gewissen Zeitraum, jeden Tag für einen Charakter abstimmen, den man gerne als Held in Fire Emblem Heroes sehen würde. Bekanntlich bietet die Fire Emblem-Reihe derweil zahlreiche Charaktere die alle potenzielle Kandidaten sind es noch in den Mobilen-Ableger zu schaffen.

Vier davon haben es nun geschafft. Nintendo hat nämlich einen neuen Trailer bereit gestellt, der die vier neuen Helden näher präsentiert die Einzug in die kosteblose App erhalten werden. Bei den vier handelt es sich um Ephraim, Eirika, Seliph und Julia. Beide ersteren stammen aus Fire Emblem: The Sacred Stones und die beiden letzteren aus Fire Emblem: Genealogy of the Holy War.

Wann und wie viele weitere Helden Einzug erhalten ist noch unklar. Aber ist davon auszugehen, dass durchaus noch ein paar bekannte Charaktere der Serie nach und nach in Fire Emblem Heroes ihren Auftritt feiern werden. Wir dürfen also gespannt sein welche bekannten Gesichter wir noch antreffen werden.