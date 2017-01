Fire Emblem Heroes – Strategie-Rollenspiel bald auch auf dem Handy

Auf der gestrigen Nintendo Direct wurde auch ein Mobile-Titel angekündigt, nämlich Fire Emblem Heroes soll bald für iOS und Android verfügbar sein. Der Titel wurde auch gleich mit einem schicken Trailer und Gameplay-Szenen angekündigt.

Der Titel wird als Gratis-Download angeboten, lediglich ergänzende Spieloptionen werden kostenpflichtig sein. In Fire Emblem Heroes wird man eine Armee aus Helden versammeln, die aus früheren Serienablegern bekannt sind um einen erbitterten Kampf zwischen zweier Königreiche zu führen. Die strategischen und taktischen Schlachten sind zudem für das schnelle Spielen unterwegs konzipiert worden. Außerdem könnt ihr bekannte Charaktere als Verbündete treffen, während andere wiederum sich als Feinde erheben. Für nähere Informationen könnt ihr auch auf der offiziellen Webseite vorbeischauen.

Neben einem Story-Modus sollen später noch weitere Modi und Charaktere hinzugefügt werden. Da es wirklich zahlreiche Charaktere im Fire Emblem-Universum gibt, findet derzeit auch ein Online-Voting statt. Solltet ihr also einen speziellen Lieblingscharakter haben, den ihr unbedingt als Helden in Fire Emblem Heroes sehen wollt, dann habt ihr nun die Gelegenheit an der Abstimmung teilzunehmen. So finden vielleicht eure Helden den Weg ins Spiel. Sowohl der Held als auch die Heldin, mit den Weltweit meisten Stimmen werden ins Spiel integriert.

Fire Emblem Heroes wird ab dem 2. Februar 2017 erhältlich sein.