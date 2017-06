Fire Emblem Heroes – Neue Helden im Strandoutfit

Auch wenn das kostenlose Mobile-Game Fire Emblem Heroes, für iOS und Android, bereits seit einigen Monaten erhältlich ist, wird weiterhin fleißig Content geliefert. Auch zum Anlass des Sommers, bringt Nintendo und Intelligent Systems neuen Content für das Strategie-Spiel.

Neben einer neuen Paralogue-Story, namens Ylissean Summer, erhalten mal wieder vier neue Helden Einzug in das Mobile-Game. Zum Anlass des heißen Sommerwetters, haben die vier Charaktere sich passend gekleidet und kommen in einem schicken Strandoutfit daher. Konkret handelt es sich um die vier neuen Helden Tiki, die zudem eine Amiibo-Figur für Fire Emblem Warriors erhalten wird, Frederick, Gaius und die weibliche Robin (oder auch unter Daraen bekannt). Passend dazu hat Nintendo einen Trailer veröffentlicht, in dem sich die vier Helden in ihren neuen Outfits präsentieren.