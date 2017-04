Fire Emblem Echoes: Shadows of Valentia – Video stellt die Einheiten vor

Nintendo Japan veröffentlichte heute ein neues Video zu Fire Emblem Echoes: Shadows of Valentia. In dem neuen Trailer werden euch die verschiedenen Einheiten näher gebracht.

In dem Strategie-JRPG gibt es bekanntermaßen viele verschiedene Einheiten, von Schwertkämpfern, Bogenschützen bis hin zu Magiern. Das neue Video stellt euch einige dieser Klassen und deren Stats genauer vor.

Im neuen Serienableger werdet ihr die Geschichte von Alm und Celica erleben, die in einer erbarmungslosen Welt leben, in der erbitterte Schlachten ausgetragen werden. Erscheinen wird der Strategie-Titel am 19. Mai für 3DS.