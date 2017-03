Fire Emblem Echoes: Shadows of Valentia – Neuer Trailer

Nintendo hat einen neuen Trailer zu Fire Emblem Echoes: Shadows of Valentia veröffentlicht, der euch eine Übersicht auf die Neuauflage bietet.

Bei dem Titel handelt es sich nämlich um die Neuauflage von Fire Emblem Gaiden, welches lediglich in Japan erschienen ist. Auch der veröffentlichte Trailer ist zwar auf Japanisch, aber die gezeigten Spielszenen, Charaktere und das Kampfsystem sprechen auch so für sich und zeigen einen guten Einblick.

Erscheinen wird Fire Emblem Echoes: Shadows of Valentia in Europa am 19. Mai 2017 für 3DS.