Fire Emblem Echoes: Shadow of Valentia – Neuer 3DS-Ableger angekündigt

Auf der gestrigen Nintendo Direct wurde Fire Emblem Echoes: Shadow of Valentia für 3DS angekündigt. Nicht nur rein Ankündigungstrailer wurde präsentiert sondern auch erstes Gameplay-Material.

Bei dem neuen 3DS-Ableger handelt es sich um ein Remake von Fire Emblem Gaiden, welches 1992 für NES, ausschließlich in Japan erschien und den Stil der Reihe sehr geprägt hat. Fire Emblem Echoes: Shadow of Valentia wird also eine neue, erweiterte und grafisch aufgewertete Version des Originals. Auch eine englische Vertonung bekommt das Spiel spendiert.

Im unten stehenden Video könnt ihr euch die ganze Fire Emblem Direct ansehen oder falls euch nur der neue 3DS-Titel interessiert, dann könnt ihr den Ankündigungstrailer sowie das Gameplay-Material von Anfang des Videos bis zu 5:51 sehen.

Zudem hat Nintendo bekannt gegeben, dass die beiden Protagonisten Alm und Celica auch als Amiibo-Figuren auf den Markt kommen. Sowohl Fire Emblem Echoes: Shadow of Valentia als auch die Amiibos warden am 19. Mai 2017 erscheinen.