Fire Emblem Echoes – Neuer Trailer zum Taktik-Rollenspiel

Knapp ein Jahr nach Fire Emblem: Fates, welches in drei Unterschiedliche Versionen aufgeteilt wurde, die erst zusammen die komplette Story ergaben erscheint am 19. Mai 2017 der neue Ableger des beliebten Strategie-Rollenspiels für den Nintendo 3DS. Fire Emblem Echoes heißt der neue Ableger und wird Serien-typisch mit tollen Charakteren, knackiger Strategie und einer emotionalen Story aufwarten.

Um die Vorfreude noch ein wenig mehr aufzuheizen haben Nintendo einen frischen Trailer zum Spiel veröffentlicht, den wir euch natürlich nicht vorenthalten wollen.

In Fire Emblem Echoes: Shadows of Valentia erlebt ihr die Geschichte der zwei Helden Alm und Celica, die in einer erbarmungslosen Welt in einem von den Göttern geteilten Kontinent bittere Schlachten austragen müssen. Die Tradition älterer Ableger der Reihe soll wieder mehr in den Vordergrund gerückt werden, vor allem im Bezug auf das Kampfsystem was alteingesessenen Spielern durchaus gefallen könnte.