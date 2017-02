Fire Emblem Echoes: Shadows of Valentia – Keine japanische Synchronisation enthalten

Heut zu Tage wünschen sich Fans von japanischen Rollenspielen immer mehr, dass auch die originale, japanische Synchronisation wahlweise mit an Bord ist und immer öfter wird dies auch gewährleistet. Im Falle Fire Emblem Echoes: Shadows of Valentia wird es allerdings, allem Anschein nach, nicht so sein.

Erst kürzlich hat Nintendo im Rahmen der Fire Emblem Direct, verkündet das Fire Emblem Gaiden, welches 1992 ausschließlich in Japan erschien, nun als Fire Emblem Echoes ein Remake für den 3DS bekommen wird. Wie es auf der offiziellen, englischsprachigen Webseite jedoch hingewiesen wird, wird das Spiel nur mit englischer Synchronisation erscheinen.

Heißt Fans werden auf eine japanische Synchronisation verzichten müssen. Außerdem kann man davon ausgehen, dass deutsche Texte enthalten sein werden, für diejenigen die diesbezüglich nun Sorge haben. Auch erste Screenshots sind auf der Seite zu finden und geben einen kleinen Einblick in die überarbeitete Version.

Fire Emblem Echoes wird am 19. Mai 2017 für 3DS erscheinen.