Final Fantasy XV – Mit Audi dazu

Wer ein wenig die verschiedenen Videos und Screenshots zu Final Fantasy XV verfolgt hat, dem wird ein gewisser fahrbarer Untersatz aufgefallen sein. Vielleicht ist dem ein oder anderen auch schon der Gedanke gekommen, wie faszinierend es wäre im selben Auto zu sitzen. Diesen kleinen Fan-Wunsch könnt ihr euch eventuell schon bald erfüllen, vorrausgesetzt ihr habt das nötige Kleingeld.

Das Auto, welches auf dem 2016er Modell Audi R9 V10 basiert, wird durch das PR-Team von Audi Japan zum Verkauf freigestellt. Mit umgerechnet etwa 430050 Euro soll der Deal über die Bühne geben. Das entspricht zwar dem dreifachen Preis des Wagens an sich, ist aber eben auch ein Unikat.

Wer Interesse hat, der darf sich für den Kauf bewerben und eine glückliche Person wird dann die Erlaubnis erhalten, sein hart erspartes Geld in den Audi aus Final Fantasy XV zu investieren und am 29.11.2016, wenn Final Fantasy XV für PS4 und Xbox One erscheint, das Spiel im neuen Auto abholen fahren.