Final Fantasy XV – Inhalt des Holiday Packs

Nach langer Wartezeit durften Fans endlich Final Fantasy XV in den Händen halten. Was das Spiel kann seht ihr in unserem Test. Natürlich ist für Square Enix mit dem Release die Arbeiten am Spiel nicht vorbei, denn mit Updates wollen sie eure Spielerfahrung stetig bereichern. Dementsprechend erhalten wir demnächst das Holiday Pack, welches uns sicher durch die Feiertage begleiten soll.

Das Update gliedert sich in zwei Teile. Ein kostenloser Download, der für alle Spieler erhältlich sein wird, sowie ein Premium-Update für Seasonpass-Besitzer.

Im kostenlosen DLC ist enthalten: