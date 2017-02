Final Fantasy 14 – Könnte für die Switch erscheinen

Wie wäre es mit einem Online-Rollenspiel, das ihr überall zocken könntet (vorausgesetzt ihr habt eine Internetverbindung)? Dieser Wunsch könnte möglicherweise schon bald in Form von Final Fantasy 14 in Erfüllung gehen.

Denn während des Final Fantasy XIV Fan Festivals wurde bekannt gegeben, dass man in Erwägung zieht, das MMORPG auf die Nintendo Switch zu bringen. Eine Voraussetzung wäre jedoch, dass Spieler auf der Nintendo-Plattform, mit allen anderen Spielern des Titels zusammenspielen können und es keine Trennung nach Plattform gibt.

Switch support is under „consideration“ for #FFXIV just as XBO

— Nova Crystallis (@Nova_Crystallis) 18. Februar 2017