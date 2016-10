Final Fantasy 7 Remake – Präsentation Anfang 2017?

Bisher gab es zu dem Final Fantasy 7 Remake noch nicht allzu viel zu sehen, aber selbst der kurze E3-Trailer hat viele Fans schon begeistert, so dass viele schon sehnsüchtig auf mehr Informationen sowie erstes Gameplay-Material warten. Anfang 2017 könnte dies vielleicht der Fall sein.

Was wir bereits wissen, so soll laut Square Enix, das Kampfsystem komplett neu überarbeitet werden und mehr Action beinhalten. Laut einem aktuellen Gerücht, soll nächstes Jahr eine Präsentation des Titels anfallen. Genauer am 18. Februar im Rahmen der MAGIC, der Monaco Anime Game International Conference 2017. Zumindest kann man dies der offiziellen Webseite des Events entnehmen. Denn auf dem Event ist Tetsuya Nomura gelistet der zur Zeit an Final Fantasy 7 Remake und Kingdom Hearts 3 arbeitet. Da beide Titel auf der Webseite erwähnt werden, geht man davon aus, dass auch beide Titel präsentiert werden und nähere Informationen preisgegeben werden sowie eventuell erstes Gameplay-Material gezeigt wird.

Möglich wäre es durchaus, wenn man die Tatsache betrachtet, dass Square Enix momentan nahezu den kompletten Fokus auf Final Fantasy 15 setzt und dieses bald endlich erscheint, man sich danach voll und ganz auf Final Fantasy 7 Remake konzentrieren und fokussieren kann.