Final Fantasy 7 Remake – Entwicklung wird auf internes Studio verlagert

Bekanntermaßen arbeitet Square Enix zurzeit an dem Rollenspiel Final Fantasy 7 Remake, was viele Fans sehnsüchtig erwarten. Bisher wurde in enger Zusammenarbeit mit dem externen Studio CyberConnect2 an dem Titel gewerkelt, wie Square Enix allerdings nun verkündet, wird die Entwicklung verlagert und zukünftig im internen Studio vorangetrieben.

In einem Livestream verkündete Naoki Hamaguchi seine neue Rolle als Projektleiter und klärte zudem, dass er dennoch auch weiterhin für Mobius: Final Fantasy verantwortlich sei. Der Grund für diese Entscheidung sei, die volle Kontrolle über die Qualität innerhalb eines stabilen Zeitplans zu behalten.

Was genau nun aus der Zusammenarbeit mit dem externen Studio CyberConnect2 wird, ist nicht bekannt.