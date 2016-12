Final Fantasy 30th Anniversary Edition – Großes Jahr für Final Fantasy-Fans?

Nächstes Jahr feiert die Final Fantasy-Reihe ihren 30. Geburtstag und der soll gebürtig gefeiert werden. Nach den aktuellen Gerüchten nach, scheint Square Enix auch ein mega Party-Feuerwerk zu planen und dürfte damit Fans mehr als glücklich machen. Denn eine Final Fantasy 30th Anniversary Edition soll in Planung stehen.

Dies Berichtet jedenfalls die Seite VGLeaks und wenn man dem Gerücht Glauben schenken kann, dann wird die Final Fantasy 30th Anniversary Edition mehr als nur riesig. Konkret soll die Edition nämlich Final Fantasy 1 bis Final Fantasy 9 beinhalten. Zudem sollen die Teile eins bis sechs in zwei verschiedenen Varianten enthalten sein, nämlich einmal als jeweiliges NES bzw. SNES-Original und einmal in der überarbeiteten Mobilen-Fassung.

Natürlich soll es die Anniversary Edition auch in drei Ausgaben geben. Einmal die Standard-Edition die neben den Spielen auch ein Poster beinhaltet. Dann eine Collector’s Edition die natürlich ebenfalls die genannten Spiele beinhaltet sowie ein Poster, ein exklusives Artbook, einen 8-bit Black Mage Schlüsselanhänger, ein Chocobo-Plüschtier. Und zwei Discs mit ausgewählten Musikstücken. Und zu guter Letzt soll es noch die Crystal Complete Edition geben, diese beinhaltet neben den schon genannten Titeln auch noch Final Fantasy 10/10-2 HD, Final Fantasy 12: The Zodiac Age, die Final Fantasy 13 Trilogie, Final Fantasy 15 inklusive aller DLCs sowie Final Fantasy 14. A Realm Reborn inklusive aller Add-Ons und einem 3-Monate-Abo. Also eigentlich die komplette Ladung Final Fantasy.Aber die Crystal Edition soll noch mehr beinhalten, nämlich zwei weitere Soundtrack-CDs, eine Kristallkette, ein Mogry-Plüschtier, eine Black Mage Statur, alle drei Final Fantasy Sammelkarten-Starterpacks sowie die Filme Final Fantasy 7: Advent Children, Kingsglaive: Final Fantasy 15 und den Anime Brotherhood: Final Fantasy 15.

Also wenn das mal keine Geburtstagsfeier ist, dann weiß ich auch nicht. Aber auch damit ist es noch nicht genug, denn laut VGLeaks soll zum Anlass des 30th Geburstags der Serie neben Final Fantasy 12: The Zodiac Age, nächstes Jahr auch die erste Episode Final Fantasy 7 Remake erscheinen. Zudem soll die Final Fantasy 13 Trilogie für PS4 erscheinen in 1080p und 60fps.

Eine offizielle Stellungnahme von Square Enix gibt es noch nicht, daher bleibt abzuwarten ob an dem Gerücht wirklich etwas dran ist. Bis dahin können wir die Zeit noch mit Final Fantasy 15 überbrücken, welches schließlich erst kürzlich erschienen ist. Solltet ihr das Rollenspiel noch nicht euer Eigen nennen, dann schaut doch einfach mal bei unserer Review vorbei, vielleicht können wir bei der Entscheidung helfen.