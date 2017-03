Final Fantasy 15 – Video und Spielzeit von Episode Gladiolus

Nicht mehr lange, dann erscheint die erste DLC-Episode zu Final Fantasy 15. Den Anfang wird Gladiolus machen. Erstmals werden wir den Muskelprotz dann auch selbst steuern können und mehr über ihn erfahren.

Die Kollegen von GameSpot konnten sich schon einen ersten Einblick in die Episode verschaffen und haben die ersten 15 Minuten Gameplay, in einem Video hochgeladen. Wer also Entscheidungshilfe benötigt, der kann gerne in das Video hineinsehen und wer sich natürlich nicht Spoilern lassen möchte, der sollte lieber einen Bogen um das Video machen. Gladiolus wird sich zudem auch etwas anders Spielen als Noctis und andere Aktionen haben. Auch die Benutzeroberfläche wurde etwas überarbeitet.

Des Weiteren hat GameInformer die Spielzeit der Episode verraten. So soll die Episode um die zwei bis drei Stunden Spielzeit bieten.

Episode Gladiolus wird am 28. März 2017 für Final Fantasy 15 erscheinen. Wer Besitzer des Season Pass ist, bekommt automatisch die Episoden dazu.