Final Fantasy 15 – Unser Road to Release-Fazit

Im Grunde war die hier gezeigte und spielbare Demo bereits auf der gamescom spielbar. Zusätzlich dazu gab es jedoch den Vorspann, ein fakultatives Tutorial und viel mehr Spielzeit. Während die gamescom Demo noch eine begrenzte Version war, bot die Road to Release Tour bessere Einblicke in Nebenmissionen, die Story, Levelsysteme, Ausrüstungen, Fortbewegungsmittel und das Open World Feeling des Spiels.

Ich sah und spielte den Anfang des Spiels und hatte sofort gar keine Beziehung zum Charakter. Noctis, der Protagonist und Prinz auf dem Weg zu seiner Verlobten, schien mir ein renitenter Knirps zu sein, der ziemlich wenig Ahnung vom Leben hat. Auch die ersten Minuten, die ich wenig später zum wiederholten Mal durchlebte, verbesserten diesen Eindruck nicht unbedingt. Das Doppelhorn, gleich zu Beginn ein schwieriger Gegner, war nicht mehr ganz so schwer – ob da noch etwas gemacht wurde oder es einfach an der Übung liegt, ist ungewiss. Mir gefällt immer noch nicht Cidney – ich meine, diese Freizügigkeit ist unglaublich over the top und an Verzweiflung kaum zu überbieten. Sollte das Spiel nicht mit besseren „Reizen“ aufwarten können, werde ich mein Final Fantasy-Fangirl-Dasein hinterfragen.

Davon abgesehen machte das freie Laufen sehr viel Spaß. Über die Art und Weise wie der Protagonist rennt, kann man debattieren, aber im generell waren diese ersten Minuten angenehm. Es gibt eine übersichtliche Karte und immer wieder Ablenkungen vom eigentlichen Ziel. Während die erste Mission noch sehr linear ist und die Spielenden an die Mechaniken heranführen soll, wird schnell deutlich, worauf die Demo hinaus will: Möglichst viel Final Fantasy-Feeling. Das gelingt unter anderem mit dem Soundtrack der älteren Teile in neu aufgelegter Version im Radio. Der Skill Tree wurde wieder einmal überarbeitet und ist deutlich weniger komplex also noch in Teil 13, im Gegensatz zu den Fähigkeitsbrettern in Teil 12 sogar für alle Charaktere gleich gültig. Magie-Craften funktioniert intuitiv und das vorsichtigere Einsetzen der hergestellten, magischen Granaten verleiht dem sonst bekannten Kampfsystem eine neue Dimension. Das Autofahren ist sehr gewöhnungsbedürftig, da man nur Gas gibt und nicht steuern muss. Da kommt es gelegen, wenn der Weggefährte beschließt wieder Chauffeur zu spielen und man nur durch simples Klicken interveniert, wenn er anhalten soll und die Truppe die Landschaft zu Fuß unsicher macht.

Nach der bereits bekannten Demo standen mehrere Möglichkeiten offen: Nebenmissionen erledigen und als Jäger die Gegend (un-)sicher machen oder die Story verfolgen. Ich entschied mich für letzteres und traf schon bald auf den mysteriösen Fremden, der Kuja aus Teil 9 nicht ganz unähnlich ist. Selbstverständlich sollten wir unser Ziel nicht auf direktem Wege erreichen und so reihten sich schon bald die Quests. Zu diesem Zeitpunkt war meine Spielzeit vorbei und nun bin ich mehr denn je angetan von Final Fantasy 15. Zugegeben, meine anfängliche Skepsis hält an, darunter mischt sich nun allerdings eine gehörige Portion Vorfreude. Kleiner Wehrmutstropfen ist und bleibt die Grafik. Normalerweise ist das keine große Sache für mich, bei so einem großen Projekt, das wunderschöne Cut Scenes bietet, hätte ich auch ingame mehr erwartet.