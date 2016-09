Final Fantasy 15 – Trailer von der Tokyo Game Show

Natürlich werden anlässlich der Tokyo Game Show einige, neue Trailer präsentiert. So auch bei Final Fantasy 15. Wenn ihr also noch immer nicht genug von dem Spiel gesehen habt, dann viel Spaß beim neuen Trailer, der einige interessante Szenen aus der Story präsentiert. Für alle anderen die sich nicht so viel Spoilern wollen, solltet ihr vielleicht eher einen Bogen um das Video machen.

Allerdings wurde nicht nur der Trailer veröffentlicht, sondern auch bekannt gegeben, dass es ein besonderes PlayStation 4 Slim Modell geben wird im Design von Final Fantasy 15. Freut euch aber nicht zu früh, denn dieses Sondermodell ist bisher ausschließlich für Japan angekündigt. Ob es also auch hier im Westen erscheinen wird, bleibt fraglich abzuwarten.

Auch wenn es noch unklar ist ob das Sondermodell es auch zu uns schafft, steht zumindest fest wann denn bei uns das Rollenspiel an den Start geht. Final Fantasy 15 wird am 29. November 2016 für PS4 und Xbox One in den Handel kommen und kann bereits vorbestellt werden.