Final Fantasy 15 – Trailer beantwortet alle Fragen

Na gut, vielleicht nicht alle Fragen, aber viele, die das neue Rollenspiel betreffen. Denn Square Enix hat ein neuen Trailer veröffentlicht, der euch einiges zu Final Fantasy 15 erklärt.

Dabei werden die Charaktere, die Welt und Aktivitäten vorgestellt. Solltet ihr also noch gar keine Ahnung haben, was in dem Spiel vor sich geht, dient das Filmchen als eine super Erklärung, bevor ihr in der nächsten Woche auf Xbox One und PlayStation 4 in den Titel startet.