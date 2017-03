Final Fantasy 15 – Story Details zur Episode Gladiolus

Nicht mehr lange, dann erscheint die erste Story-Erweiterung zu Final Fantasy 15, nämlich Episode Gladiolus. Hier wird man erstmals in die Rolle des Muskelprotzes schlüpfen können. Square Enix enthüllte nun auch weitere Story Details und Features des DLCs.

Episode Gladiolus soll noch einige offene Fragen zum besagten Charakter klären und somit kleine Lücken füllen. In der DLC-Episode werdet ihr nämlich erfahren, was geschah als Gladio im Hauptspiel kurzzeitig die Party verlasen hat. Nach der Niederlage gegen Ravus, hat Gladiolus das Gefühl zu schwach zu sein. Er realisierte, um mit dem auserwählten König reisen zu können, dass er noch mehr an Stärke gewinnen muss um Noctis beschützen zu können. Zusammen mit Cor macht er sich auf die Suche nach alten Ruinen. Dort stellt er sich der Herausforderung gegen Gilgamesh zu kämpfen.

Gladiolus wird sich ganz anders spielen lassen als der agile Noctis mit seiner Warp-Fähigkeit. Der Muskelprotz setzt mehr auf Blocken und Konterangriffe, im sogenannten Valor und Rage System. Zudem verkündet Square Enix, dass es auch neue Gebiete geben wird, die es nicht im Hauptspiel gab. Auch spezielle Items könnt ihr in der Episode finden und diese lassen sich dann auf euer Hauptspiel übertragen. Zu guter Letzt werden nach Abschluss der Episode, zwei weitere Spielmodi freigeschaltet, den Score Attack Modus und den Final Trial Modus.

Episode Gladiolus wird am 28. März 2017 für Final Fantasy 15 erscheinen.