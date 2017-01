Final Fantasy 15 – Startdatum des Karneval-Event bekannt

Am 22. Dezember erschien ein neues Update für das JRPG Final Fantasy 15. Dieses Update hat den New Game + Modus mit gebracht sowie die Inhalte des kostenlosen Holiday Packs und des zahlpflichtigen Holiday Packs +, insofern ihr euch den Season Pass geholt habt.

Allerdings war bei diesem Update noch etwas wichtiges dabei, solltet ihr das Update also noch nicht gemacht haben, dann solltet ihr euch beeilen, denn andernfalls werdet ihr kein Ticket für den kommenden Moogle-Chocobo-Karneval bekommen. Wie Square Enix nämlich via Twitter nun bekannt gab, hat der Karneval ein Startdatum, nämlich den 24. Januar 2017. Solltet ihr das Spiel vor dem besagten Datum nicht geupdate haben, dann werdet ihr wohl nicht an dem Karneval teilnehmen können, denn dieser wird auch zeitlich begrenzt sein. Hierbei spielt es auch keine Rolle ob ihr lediglich die kostenlose Fassung des Holiday Pack-Updates habt oder den Season Pass.

Wie lange der Karneval stattfinden wird, wurde allerdings noch nicht mitgeteilt. Zudem wird das Event in der gesamten Stadt Altissia stattfinden. Ales markiert euch schonmal das Datum im Kalender und bereitet schon mal die Karneval-Festtagslaune vor. Ganz nebenbei wurde in dem Tweet zudem noch erwähnt, dass sich das Spiel inzwischen 6 Millionen Mal verkauft hat.

The Moogle Chocobo Carnival in-game event begins on Jan 24!

More good news is #FFXV has shipped & sold digitally over 6 million units! 🍾 pic.twitter.com/KHOboRp9gX — Final Fantasy XV (@FFXVEN) 10. Januar 2017

Wann wir mit den anderen Updates, wie die Überarbeitung an Kapitel 13 und diversen Cutscenes und mit den DLCs, wie dem Gladio, Ignis und Prompto DLC, rechnen können, ist noch unklar.