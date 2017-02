Final Fantasy 15 – Off-Road Regalia im Video

Auch wenn Final Fantasy 15 schon Ende letzten Jahres erschienen ist, möchte Square Enix noch bis Ende 2017 das JRPG mit neuem Content versorgen, der euch Monat für Monat in kleinen Häppchen serviert wird. Zuletzt haben auch die Storyerweiterungen Episode Gladiolus und Episode Prompto ein Releasetermin bekommen, wann Episode Ignis folgen wird, bleibt noch abzuwarten.

Zudem arbeiten die Entwickler an einer Off-Road-Funktion der Regalia. Etwas was wohl viele Fans sich wünschen, einfach mit dem Auto die Straße verlassen und Off-Road über die riesige Welt von Eos zu heizen. Die Entwickler haben zu dieser Funktion auch ein kleines Video veröffentlicht und gewähren so einen kleinen Einblick in die Off-Road-Fähigkeit der Regalia.

Dieses Feature befindet sich allerdings noch in einem frühen Entwicklungsstatus und bereitet noch einige Probleme, auch wenn diese nicht im Video zu sehen sind. Es gibt etliche Elemente wie Steine, an denen der Wagen hängen bleiben kann und daher muss diese Funktion erst ausgiebig getestet und Fehler behoben werden. Demnach ist es noch unklar wann diese Funktion ihren Weg ins Spiel finden wird.