Final Fantasy 15 – Noch unangekündigte DLCs in Arbeit

In der aktuellen Ausgabe der Famitsu, verraten diverse Entwickler ihre Ausblicke auf 2017. Darunter ist auch der Director von Final Fantasy 15, nämlich Hajime Tabata. Er verrät so, dass anscheinend noch unangekündigte DLCs in Arbeit sind.

„Wir wollen Final Fantasy 15 immer mehr und mehr erweitern und zusammen mit dem Spiel, werden auch wir uns weiterentwickeln. Wir wollen das Fundament weiterentwickeln und Vorbereitungen für neue Initiativen treffen. Die verschiedenen Updates von Final Fantasy 15 befinden sich in Entwicklung und wir arbeiten auch an einer unangekündigten, großartigen Erweiterung, auf die ihr euch freuen könnt.“

Um was für eine großartige, unangekündigte Erweiterung es sich handelt, ob Update oder DLC, ob kostenlos oder doch eher kostenpflichtig, verrät Tabata leider nichts. Wir können also nur mit Spannung abwarten um was für eine Erweiterung es sich handelt und uns diesbezüglich überraschen lassen. Vielleicht erfahren wir schon bald näheres, denn Square Enix hat einen Active Time Report zum Spiel angekündigt, der bald abgehalten werden soll. Ein konkretes Datum hierfür, gibt es allerdings auch noch nicht. Höchstwahrscheinlich werden wir auch hier endlich, erste, nähere Informationen zu den anderen kostenlosen Erweiterungen und den DLCs zu Gladio, Ignis und Prompto erfahren.