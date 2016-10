Final Fantasy 15 – Möglicher Koop-Modus nach Release?

Eigentlich wird Final Fantasy 15 eine reine Einzelspieler-Erfahrung, aber wie Game Director Hajime Tabata erklärt, ist es noch nicht ganz ausgeschlossen, noch einen Koop-Modus nachzureichen. Square Enix schließt es jedenfalls nicht aus, nach Release des Rollenspiels noch einen kooperativen Modus hinzuzufügen insofern genügend Fans Interesse daran zeigen.

Immerhin ist die nachträgliche Integration eines Koop-Modus recht schwierig bei einem Spiel welches eigentlich nur mit einer Einzelspieler-Kampagne geplant war, daher muss das Interesse der Fans an einem kooperativen Modus enorm sein. Sollten die Fans also wirklich einen solchen Modus haben wollen, wird Tabata und sein Team diese Möglichkeit definitiv in Betracht ziehen und den Titel womöglich für die Zukunft umzugestalten um nachträglich einen Koop-Modus zu liefern. In wie fern dies allerdings umgesetzt werden kann bleibt fraglich, allerdings würde sich die Tatsache des Kampfsystems und bei vier Protagonisten ein Koop-Modus durchaus anbieten.

„Es wurde als Einzelspieler-Erfahrung entwickelt. Wenn die Leute wirklich so etwas wie einen Koop-Modus wollen, dann können wir dies in Erwägung ziehen. Es ist sehr schwierig, ein Spiel welches als Einzelspieler designt wurde, in ein Multiplayer-Spiele zu konvertieren. Trotzdem die Möglichkeiten liegen nicht bei 0%. Es ist kompliziert, aber ich schließe es für die Zukunft nicht aus.“

Final Fantasy 15 wird am 29. November für Xbox One und PS4 erscheinen. Vorerst als reines Einzelspieler-Erlebnis, aber was haltet ihr von der Möglichkeit Final Fantasy 15 auch im Koop erleben zu können?