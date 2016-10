Final Fantasy 15 – Luna als spielbarer Charakter?

Das Rollenspiel Final Fantasy 15 ist bekanntlich das erste Final Fantasy, welches lediglich aus einer Gruppe von vier männlichen Protagonisten besteht, nämlich Noctis, Ignis, Prompto und Gladiolus. Im Hauptspiel selbst werdet ihr zwar nur in die Rolle von Noctis schlüpfen können, dafür werdet ihr in diversen Download-Erweiterungen auch in die der, drei Begleiter schlüpfen können. Was allerdings fehlt, eine weibliche Figur dessen Rolle ihr übernehmen könnt.

Eine mögliche Kandidatin wäre natürlich Luna, weswegen in einem Interview mit Producer Haruyoshi Sawatari, die berechtigte Frage fiel, ob irgendwann auch Luna ein spielbarer Charakter wird. Eine Bestätigung diesbezüglich gab es zwar nicht, aber Sawatari verriet, dass man eine solche Möglichkeit noch nicht ausschließt. Es könnte also durchaus sein, dass in Zukunft Luna oder ein anderer weiblicher Charakter spielbar sein wird. Aufgrund der Nachfrage von Fans, zieht Square Enix es durchaus in Betracht einen DLC mit einem weiblichen Charakter irgendwann nachzureichen, aber beschlossen ist diesbezüglich noch nichts.

Wie seht ihr das? Würdet ihr euch freuen wenn Luna ein spielbarer Charakter wäre und einen eigenen DLC erhalten würde? Klar ist jedoch, dass Final Fantasy 15 erst einmal am 29. November 2016 für PS4 und Xbox One erscheinen wird.