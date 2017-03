Final Fantasy 15 – Kommt es doch für PC?

Ende 2016 erschien Final Fantasy 15 für PS4 und Xbox One, eine PC-Version blieb bisher noch aus. Laut Square Enix sei eine PC-Version zwar interessant, aber nicht geplant, dennoch hoffen die Fans auf eine Ankündigung. Immerhin hat so manch ein Teil der Serie es letztendlich auch noch auf den PC geschafft, so wie die Final Fantasy 13-Trilogie.

Nun heizt ein Video die Spekulationen um eine PC-Fassung wieder an. Auf der Game Developer Conference 2017, präsentiert Square Enix eine Tech-Demo im Rahmen der Nvidia-Präsentation. Diese Tech-Demo basiert auf Final Fantasy 15. Eine offizielle Bestätigung oder Ankündigung der PC-Version des Spiels blieb aber weiterhin aus.

Es bleibt also weiterhin abzuwarten ob Final Fantasy 15 den Weg auf den heimischen Rechner noch findet oder nicht, aber die Chancen stehen nicht allzu schlecht.