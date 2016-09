Final Fantasy 15 – Jede Menge Gameplay-Szenen

Zum Anlass der PAX West 2016 in Seattle wurden einige neue Gameplay-Szenen zu Final Fantasy 15 veröffentlicht. Unter anderem könnt ihr das Skill-System des Rollenspiels genauer unter die Lupe nehmen, denn in einem Video wird der sogenannte Ascension-Skilltree genauer vorgestellt.

Wer genau hinsieht, wird schnell erkennen, dass der Fähigkeitenbaum bei jedem Charakter individuell ist, heißt jeder Charakter kann andere Fähigkeiten erlernen die sich deren unterschiedlichen Spielstile anpasst. Beispielsweise ist Gladiolus der offensivste Charakter, demnach richtet sich sein Skillbaum auch mehr nach offensiven Skills. Die Fähigkeiten werden wie allseits bekannt mit den AP freigeschaltet.

Außerdem bekommt ihr in einem anderen Video auch erstmals einen Einblick in ein Minispiel, nämlich das Chocobo-Rennen. Ein Minispiel was unter den Final Fantasy-Fans allseits beliebt ist und in vielen anderen Teilen bereits seinen Weg ins Spiel fand, so auch in Final Fantasy 15. Aber auch die anderen Videos lohnen sich einen Blick zu riskieren, insofern ihr noch nicht genug von der Spielwelt Eos gesehen habt.

Zudem hat Director Hajime Tabata und Lead Designer Wan Hazme nochmal bestätigt, dass ihnen die Qualität des Endproduktes sehr wichtig sei, genau aus diesem Grund wurde zuletzt Final Fantasy 15 auch nochmal verschoben. Man möchte gewährleisten, dass das Spiel stabil ist und die höchstmögliche Qualität gewährleistet wird.

Final Fantasy 15 wird am 29. November 2016 für Xbox One und PS4 erscheinen.