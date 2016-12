Final Fantasy 15 – interessante, kostenlose Updates geplant

Nach zehn Jahren ist es endlich da, Final Fantasy 15, doch nur weil das Spiel gut einer Woche erhältlich ist, ist damit noch lange nicht Schluss. Entwickler Square Enix möchte nämlich noch in nachhinein, neben den schon bekannten und geplanten DLC, einige Updates nachliefern. Via Pressemitteilung teilte das Unternehmen nun die kurz, mittel und langfristigen Update-Pläne mit, die allesamt auch kostenlos sein sollen und den Spielspaß bereichern sollen.

Das Rollenspiel soll so nachträglich weiter optimiert und aufgebessert werden. An manchen der Optimierungen arbeitet man bereits. An der Stelle sei auch eine Spoiler-Warnung ausgesprochen, denn solltet ihr Final Fantasy 15 noch nicht durch haben, dann könnten euch die nächsten Zeilen eventuell kleine Spoiler liefern und solltet ihr noch nicht im Besitz des Rollenspiels sein, dann schaut doch einfach mal bei unserer Review vorbei. Für alle anderen, viel Spaß beim Weiterlesen.

Vor allem Kapitel 13 soll etwas aufgebessert werden. Zum einen soll die Ringmagie stark erhöht werden und zum anderen möchte man hinsichtlich der Story das Kapitel aufwerten. Heißt, Kapitel 13 soll um diverse Zwischensequenzen erweitert werden, da dies, allerdings gerade wegen der neuen Vertonung und Lokalisierung, einiges an Zeit beanspruchen wird, ist dieses Update eher eine mittelfristige Planung und könnte somit noch etwas dauern.

Als langfristige Planung stehen unter anderem neue spielbare Charaktere an. Um was für Charaktere es sich genau handelt, wurde leider nicht gesagt, nur, dass es eben wichtige Figuren aus der Welt sind. Auch ein Avatar-System soll Einzug erhalten, so dass Spieler ihren eigenen Charakter erstellen können. Zumindest wird eine solche Option in Erwägung gezogen. Des Weiteren soll ein New-Game-Plus-Modus hinzugefügt werden, eine Level-Limitierung, Unsterblichkeitsrüstungen und weitere Items. Auch an der Schrift möchte man etwas schrauben und diese größer und so leserlicher machen. Auch neue Boss-Kämpfe mit Archievments und Zeitlimitierte Monsterjagten sollen hinzugefügt werden.

Square Enix scheint jedenfalls noch viel vor zu haben mit Final Fantasy 15, wir dürfen also gespannt sein. Wann diese Updates allerdings erscheinen werden, ist noch unklar.