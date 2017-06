Final Fantasy 15 – Grandioser Episode Prompto Trailer

Square Enix veröffentlichte einen neuen Trailer zum Final Fantasy 15 DLC Episode Prompto. Der neue Trailer präsentiert nicht nur atemberaubende Action-Sequenzen, spannende Schießereien, die mehr an ein Third-Person-Shooter anstatt eines JRPG erinnern und sehr emotionale Momente, die mehr über Promptos wahre Herkunft verraten.

Auch ein Schneemobile und gigantische Bossgegner sind im Trailer zu sehen. Zudem scheinen in der zweiten Episode, noch zwei weitere Charaktere eine größere Rolle zu spielen. Im Trailer sind auch Aranea Highwind und Verstael Besithia zu sehen, die beide im Hauptspiel keine allzu großen Auftritte hatten. Es ist also möglich, dass wir in Episode Prompto auch mehr über diese zwei Charaktere und deren Hintergründe erfahren und sich so einige Lücken füllen werden.

Der neue Trailer macht auf jeden Fall einiges her. Auch Gameplay-Material wurde zur zweiten DLC-Episode bereits veröffentlicht, bei der ihr einen genaueren Blick auf das Kampfsystem werfen konntet.

Erscheinen wird Episode Prompto am 27. Juni 2017 für Xbox One und PS4.