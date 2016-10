Final Fantasy 15 – Gold-Status und weitere Gameplay-Szenen

Ihr habt noch immer nicht genug gesehen von Final Fantasy 15? Eigentlich kaum zu glauben, denn es gibt wohl kaum ein anderes Spiel bei dem man bisher so viele Gameplay-Szenen, Eindrücke und Videos geliefert bekommen hat, wie bei dem Rollenspiel aus dem Hause Square Enix. So wurde auch im Rahmen der Paris Games Week 2016 neues Material geliefert.

Wer also noch immer nicht genug hat, der kann sich die Aufzeichnung der Bühnenshow gerne ansehen. Hier bekommt ihr immerhin noch einmal ein paar actionreiche Kämpfe gezeigt. Zudem hat das Warten endlich bald ein Ende und dem Release steht eigentlich nichts mehr im Wege, denn Final Fantasy 15 hat den Goldstatus erreicht.

Zur Feier des erreichten Gold-Status wurde ein spektakulärer, absolut Filmreifer Trailer veröffentlicht, den ihr euch definitiv nicht entgehen lassen solltet, denn euch wird die Spucke wegbleiben. Der CGI-Trailer ist in Zusammenarbeit mit Digic Pictures entstanden, die auch an Kingsglaive Final Fantasy 15 arbeiten. Aber seht euch den Trailer einfach selbst an und genießt die wirklich spektakulären Szenen.

Final Fantasy 15 wird am 15. November 2016 für PS4 und Xbox One erscheinen. Das Warten hat also bald ein Ende. Solltet ihr also den Titel noch nicht vorbestellt haben, könnt ihr dies hier noch tun.