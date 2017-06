Final Fantasy 15 – Gameplay zu Episode Prompto

Square Enix hat Gameplay-Material zu Episode Prompto für Final Fantasy 15 veröffentlicht. Schon auf den ersten Blick ist zu erkennen, dass sich die Szenen deutlich zum Hauptspiel und auch Episode Gladiolus unterscheiden.

Der blonde Prompto kämpft bekanntermaßen mit einer Schusswaffe, demnach ist auch das Kampfsystem für ihn ausgelegt und erinnert so mehr an einen Third-Person-Shooter. Auch Prompto wird sich dadurch wieder anders spielen lassen als Noctis oder Gladio, aber seht euch die Gameplay-Szenen einfach selbst an.

Auch die zweite Episode soll euch in der Hauptstory etwa zwei Stunden Spielzeit bieten. Mit den Nebenmissionen lässt sich die Spielzeit nochmal ein wenig strecken. Erscheinen soll der DLC am 27. Juni 2017.