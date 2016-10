Final Fantasy 15 – Gameplay-Video von der TwitchCon

Wohl kaum gibt es ein Spiel zu dem so viel umfangreiches Gameplay-Material gezeigt wurde, wie bei Final Fantasy 15. Und selbst jetzt geizt Square Enix nicht mit weiterem Material zum JRPG. Denn auf der TwitchCon 2016 ließ Square Enix sich die Gelegenheit nicht nehmen, nochmal einige Einblicke in das Abenteuer von Noctis und Co. zu liefern.

Erst kürzlich wurde zudem auch bekannt gegeben, dass die Arbeiten an dem Titel sich langsam dem Ende neigen, was nach der langen Entwicklung und Wartezeit doch sicher bei dem ein oder andren Stimmung zum Feiern auslöst, denn endlich gehen wir auf die Zielgerade zu. Dann dürfen wir uns endlich ins langersehnte Abenteuer mit Noctis und seinen Kumpanen stürzen. Wer also noch ein wenig Vorgeschmack benötigt, der kann sich gerne noch einige Einblicke im Video gönnen. Für alle anderen, heißt es nur noch ein klein wenig gedulden.

Final Fantasy 15 wird am 29. November 2016 für PS4 und Xbox One erscheinen. Ihr könnt es kaum abwarten? Dann bestellt euch am besten den Titel direkt vor.