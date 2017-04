Final Fantasy 15 – Es wird eine Multiplayer-Beta geben

Der Release von Final Fantasy 15 liegt schon einige Wochen zurück, dennoch planen die Entwickler noch einiges an neuen Content. Bekanntermaßen soll unteranderem noch ein Multiplayer Einzug erhalten.

Allerdings lieferte Game-Director Hajime Tabata auch in einem aktuellen Interview nur spärliche Antworten zur Mehrspieler-Komponente. Er bestätigte lediglich, dass es eine Multiplayer-Beta geben soll bevor die Komponente an den Start geht. Wann diese Beta allerdings gestartet wird und wann der Multiplayer überhaupt Einzug erhalten wird, ließ er weiterhin unbeantwortet.

Dafür verriet er, dass man anscheinend noch Pläne hat, was den Charakter Ardyn anbelangt. So möchte man die Vergangenheit des Antagonisten noch näher erläutern. Inwiefern genau, verriet Tabata wiederrum nicht. Es wäre also vielleicht möglich, dass auch Adyn Izuna noch einen Charakter-DLC bekommt, zuletzt erschien Episode Gladiolus, bald soll auch Prompto und letztendlich Ignis noch folgen.

Mit den kommenden DLCs sollen schließlich noch mehr und neue Spielmechaniken den Weg ins Spiel finden. Diese Mechaniken passen sich immer auf den jeweiligen spielbaren Charakter an.