Final Fantasy 15 – Episode Ignis Teaser

Gestern erschien die zweite Episode, nämliche Episode Prompto für Final Fantasy 15. Auch diese Erweiterung soll euch um die zwei Stunden beschäftigen und euch mehr über Promptos Vergangenheit verraten. Wie sich in den Gameplay-Szenen schon gezeigt hat, erinnert Promptos Gameplay mehr an einen Third-Person-Shooter.

Wer noch mit der Überlegung spielt sich die zweite Episode zuzulegen und noch nicht genug Gameplay-Einblicke erhalten hat, diejenigen können sich die ersten 15 Minuten der Erweiterung in einem Gameplay-Video ansehen. Als Schauplatz für Episode Prompto hält die düstere imperiale Basis, voll mit Magitek-Soldaten her. Auch Aranea Highwind und Verstael Besithia sollen eine größere Rollen in der DLC-Episode spielen.

Somit steht nur noch eine weitere Episode aus, nämlich die vom vierten und letzten Gefährten des Prinzen Noctis, sein treuer Berater Ignis. Square Enix hat zu Episode Ignis einen neuen Teaser-Trailer veröffentlicht, der einen ersten, spannenden Einblick gewährt. Allerdings müssen wir uns hier noch etwas gedulden, denn diese Erweiterung soll erst im Dezember 2017 erscheinen.