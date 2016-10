Lasst die Champagnerkorken knallen! Die Arbeiten an Final Fantasy 15 wurden größtenteils abgeschlossenen.

Das hat Director Hajime Tabata im Rahmen des aktuellen Active Time Reports bekannt gegeben. So befindet man sich momentan in der „Data Lock“-Phase. Das bedeutet, dass man am Quellcode groß nichts mehr ändern wird, außer wenn größere Probleme auftreten sollten.

Man kann also davon ausgehen, dass der aktuelle Release-Termin am 29. September eingehalten werden kann.