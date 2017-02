Final Fantasy 15 – Eine Charakter-Editor ist in Arbeit

Neben dem Feature, dass die Regalia auch Off-Road fahren soll, hat Hajime Tabata nun noch eine weiteres Feature preisgegeben, an dem die Entwickler zur Zeit werkeln. Wie der Game Director in einem Interview mit Dualshockers erklärte, arbeitet Square Enix auch an einem Charakter-Editor für Final Fantasy 15.

Ein Video gibt es leider noch nicht zusehen, dafür allerdings einen ersten Screenshot von dem neuen Tool. Mit dem Charakter-Editor sollt ihr eure eigene Spielfigur kreieren können. Allen voran wird der Editor für den Multiplayer entworfen. Wie schon länger bekannt ist, soll Final Fantasy 15 nachträglich auch mit einem Multiplayer bedacht werden, wann dieser allerdings erscheint, ist ebenso noch fraglich. Nichts desto trotz soll der Charakter-Editor auch im Singleplayer Verwendung finden.

Allerdings wie auch bei dem Off-Road Regalia Feature, befindet sich auch der Charakter-Editor noch in einem frühen Status. Daher wird man auch mit der Veröffentlichung des Editors wohl noch eine Weile warten müssen. Klar ist allerdings, das Square Enix noch an einigen Features für das Rollenspiel arbeitet und wir uns somit noch auf viele Dinge freuen dürfen.