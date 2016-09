Final Fantasy 15 – Boss Battle im Video und über die Größe der Spielwelt

Und noch mehr Videos von der Tokyo Game Show 2016, machen ihre Runde. So auch zwei weitere Gameplay-Videos zu Final Fantasy 15. Während ihr in dem einen Video nochmal den Wartemodus genauer demonstriert bekommt, so bekommt ihr im anderen Video mehr Action zu bieten. Genauer könnt ihr euch hier einen Einblick in eins der Boss-Battles, des Spiels verschaffen.

Zudem spricht Hajime Tabata in einem Interview von HardcoreGamer über die Größe der Spielwelt. Auch wenn er keine allzu konkrete Antwort darauf gibt, so kann man sich dennoch in etwa vorstellen wie groß, die Welt von Final Fantasy 15, sein wird. Immerhin bereist man die Landschaft, größtenteils mit einem Auto, dementsprechend muss eine große und weitläufige Welt geboten werden.

„Es wird leider keine genaue Antwort geben, weil es schwer zu vergleichen ist. Wir entwickeln und erschaffen ein Spiel, in dem man mit einem Auto reist, also mussten wir in gewisser Weise, alles in einem größeren Maßstab erschaffen. Es war also ein gewisses Maß nötig, um ein Spiel zu kreieren, bei dem man mit einem Auto reist. Im Vergleich zu anderen Spielen, können wir definitiv sagen, dass es etwas Unvergleichbares und Neues wird. Etwas was man noch nie zuvor erlebt hat, in Relation zu den anderen, schon erschienenen Spielen.“

Wie groß letztendlich die Welt des Rollenspiels nun wird, bleibt also noch abzuwarten. Allerdings müssen wir auch gar nicht mehr lange warten, bis wir uns selbst ein Bild davon machen können.

Immerhin erscheint Final Fantasy 15 schon am 29. November für Xbox One und PS4.