Final Fantasy 12: The Zodiac Age – Weitere Titel in Ivalice möglich

Nicht mehr lange, dann erscheint das Remaster Final Fantasy 12: The Zodiac Age und gibt uns so noch einmal die Möglichkeit in die wundervolle Welt von Ivalice zu reisen. Laut dem Produzenten des Spiels, Hiroaki Kato besteht sogar die Möglichkeit, dass noch weitere Titel sich in Ivalice abspielen.

Immerhin hatte Ivalice bereits schon in anderen Titeln seinen Auftritt, beispielsweise in Final Fantasy Tactics oder gar im Nintendo DS Nachfolger Final Fantasy 12: Revenant Wings. Wie Hiroaki Kato verriet, würde das Team ein anderes Spiel, in der Region Ivalice, unter den richtigen Umständen, durchaus in Betracht ziehen.

„Der Grund weshalb Ivalice in den Hintergrund rückte, liegt daran, dass sich das originale Entwicklungsteam von Final Fantasy 12, nach der Fertigstellung des Titels trennte und in verschiedene Projekte aufteilte. Daher war es schwierig ein weiteres Spiel in Ivalice zu kreieren.“ so Hiroaki.

Dank der Arbeit am HD-Remaster, wurde das Team wieder zusammengebracht und öffnet so erneut den Weg für ein mögliches, weiteres Projekt in der Welt Ivalice. Allerdings hängt auch viel vom Feedback der Fans ab, denn das Feedback von den Fans wird mit entscheiden ob noch ein weiteres Spiel in Ivalice stattfinden wird oder nicht. Wie nachdem wie das Feedback und die Verkaufszahlen ausfallen, wird das Team dann entscheiden.

Final Fantasy XII: The Zodiac Age erscheint am 11. Juli 2017 für PS4.