Final Fantasy 12: The Zodiac Age – PC-Version angekündigt

Falls ihr euch bisher darüber geärgert habt, dass Final Fantasy 12: The Zodiac Age nicht für den PC erschienen ist, gibt es gute Nachrichten. Denn wie Square Enix angekündigt hat, wird das RPG schon bald seinen Weg auf den Rechner finden.

Das Spiel wird am 1. Februar erscheinen und nicht nur mit einer Bildrate von 60 Bildern pro Sekunde, Support für 21:9 Bildschirmen und dem New Game Plus-Modus daherkommen, sondern auch einen New Game Minus-Modus bieten, in dem ihr keine Erfahrungspunkte verdient.

