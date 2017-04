Final Fantasy 12: The Zodiac Age – Neues Gameplay-Video

Nachdem gestern Square Enix schon den Spring-Trailer zu Final Fantasy 12: The Zodiac Age veröffentlicht hat, folgt heute noch ein weiteres Gameplay-Video. Wer sich also noch immer nicht sicher ist ob sich die verbesserte Grafik und die neuen Features lohnen, der hat mit dem neuen Trailer nochmal eine Gelegenheit mehr Eindrücke zu sammeln.

Der neue Trailer fasst nämlich nochmal, in wenigen Minuten, das Gameplay und die neuen Features des Remaster zusammen. So wird euch nochmal unter anderem das neue Job-System näher gebracht und der neue Speedmodus in dem sich die Charaktere schneller bewegen.

Final Fantasy 12: The Zodiac Age wird am 13 Juli für PS4 erscheinen.