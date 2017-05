Final Fantasy 12: The Zodiac Age – Neuer Trailer stellt die Protagonisten vor

Square Enix hat einen neuen Trailer zu Final Fantasy 12: The Zodiac Age veröffentlicht. Der Trailer widmet sich vor allem den Protagonisten des Spiels und stellt diese nochmal kurz vor. Auch die neuen, wichtigsten Features der Neuauflage, werden euch nochmal kurz näher gebracht.

Einzige Nachtteil an dem Video, es richtet sich an das japanische Publikum, dennoch sprechen die gezeigten Spielszenen für sich und somit könnte das Video dennoch interessant sein. Immerhin erhaltet ihr so nochmal einen Einblick in die verbesserte HD-Grafik.

Erscheinen wird Final Fantasy 12: The Zodiac Age am 11 Juli 2017 für PS4.