Final Fantasy 12: The Zodiac Age – Jobklassen, Esper, Gameplay und mehr im Spring Trailer

Final Fantasy 12: The Zodiac Age berichtet nicht nur in Worten, was uns kommenden Juli erwartet, sondern zeigt es auch. Der Spring Trailer zeigt neben bereits bekannten Zwischensequenzen auch ein paar Kämpfe an den verschiedensten Orten (ab 2:40), die Jobklassen (ab 2:45) und schließlich sogar die Esper Ifrit (ab 3:08).

Falls euch die Jobklassen bisher noch nichts sagen, liegt es daran, dass in der 2006 veröffentlichten Version in Deutschland keine Jobklassen vorhanden waren – dieses Feature blieb dem japanischen Markt vorenthalten. Neben dieser Neuerung erwarten uns in Final Fantasy 12: The Zodiac Age neue Grafiken, besserer Sound und natürlich die Geschichte um Vaan, den Kontinent Ivalice und die zerstörerische Kraft der Nethizit.

Final Fantasy 12: The Zodiac Age erscheint am 11. Juli 2017 für Playstation 4 und Xbox One.