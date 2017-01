Final Fantasy 12: The Zodiac Age – Jede Menge neues Gameplay

Auf der Taipei Game Show, wurde Final Fantasy 12: The Zodiac Age ausführlich präsentiert und somit einiges an Gameplay gezeigt. So könnt ihr einen Blick auf die Umgebung des Salika-Waldes sowie der Phon-Küste werfen, aber auch ein paar Zwischensequenzen und ein Bosskampf sind in den Videos zu sehen.

Bei Final Fantasy 12: The Zodiac Age handelt es sich um eine komplett überarbeitete HD-Neuauflage des PS2-Klassikers Final Fantasy 12. Neben optimierter Grafik wird es unteranderem ein überarbeitetes Charakterentwicklungssystem geben, da man sich an dem, nur in Japan erschienenen, sogenannten International Zodiac Job System orientiert hat.

Leider steht weiterhin ein konkreter Release-Termin aus. Final Fantasy 12: The Zodiac Age soll 2017 für PS4 erscheinen.