FIFA 18 – Trailer zu The Journey 2.0

Auch in diesem Jahr wird sich FIFA mit der Geschichte von Alex Hunter befassen. Was in FIFA 17 anfing, wird in FIFA 18 nun fortgesetzt. Dabei ist noch unklar, bei welchem Klub Alex spielen wird. Neue Gerüchte um seinen Vertrag und viele Meinungen zu Transfers führen zu unterschiedlichen Auffassungen. Eines ist allerdings sicher: Jeder ist vom Talent der Youngstars überzeugt. Hierzu hat EA im Zuge der EA Play einen neuen Trailer veröffentlicht, indem die Stars, Moderatoren und andere bekannte Persönlichkeiten über Alex Zukunft spekulieren. Darunter ist auch ein Thomas Müller, welcher die Gerüchteküche weiter anheizt.

Hier könnt ihr euch den FIFA 18 – The Journey Trailer von Alex Hunter anschauen.

After a breakthrough first season in the Premier League, the whole world is talking about Alex Hunter. Now he’s back for a second season, and rumour has it, he’s on the move.