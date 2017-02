FIFA 18 – Erscheint für die Nintendo Switch

Nachdem in der letzten Woche bestätigt wurde, dass der neue Ableger von EAs Fußballsimulation FIFA 18 heißen und dieses Jahr erscheinen wird (Welch Überraschung), gibt es nun Infos zur Fassung für die Nintendo Switch.

So hat sich EAs Chief Competitive Officer Peter Moore entlocken lassen, dass es sich bei der Switch-Fassung um FIFA 18 handeln wird. Dabei wird es sich aber um eine angepasste Version des Spiels handeln. Was genau das heißt, ist jedoch noch nicht klar. Genauso wenig, ob man sich an der Version für die Current- oder doch Last-Gen-Konsolen orientieren wird.