Farpoint – Releasedatum für VR-Shooter

Zum Virtual Reality Shooter Farpoint gibt es ein neues Lebenszeichen. Auf dem offiziellen PlayStation Twitter-Account wurde heute das Veröffentlichungsdatum des Titels bekannt gegeben.

Just confirmed: @ImpulseGear’s sci-fi #PSVR FPS Farpoint launches May 16 alongside the PlayStation VR Aim Controller. pic.twitter.com/OQDSZcXs4A — PlayStation (@PlayStation) February 26, 2017

Der Meldung nach erscheint der PlayStation VR Exklusivtitel von Entwickler Impulse Gear am 16. Mai 2017. Unklar ist noch, ob das Datum nur für Amerika oder weltweit gilt. Zeitgleich wird auch der PlayStation Aim Controller, ein weißer Kleiderbügel mit leuchtender Kugel, veröffentlicht. Dieser wurde zusammen mit dem Spiel erstmal während der E3 2016 gezeigt.

Der Aim-Controller dient als Gewehr im Spiel und kann unabhängig von der Blickrichtung genutzt werden. Dadurch soll man noch besser in die virtuelle Spielwelt eintauchen können.

In der Vergangenheit berichteten viele Tester von Übelkeit, die durch die Art der Fortbewegung im Spiel ziemlich schnell einsetzen soll. Ob und wie die Entwickler das Problem noch in den Griff bekommen haben, erfahren wir spätestens im Mai, wenn PlayStation VR Besitzer in Farpoint auf Alien-Jagd gehen dürfen.