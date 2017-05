Far Cry 5 – Videos teasern das Setting und das Enthüllungsdatum

Dass Far Cry 5 definitiv nicht mehr nur ein Traum ist, wissen wir seit geraumer Zeit. Heute wurden vier Teaser veröffentlicht, die das Setting des Spiels verraten. Dass sie dabei mehr Fragen aufwerfen als beantworten, sollte klar sein.

Alle Teaser enden mit den Worten „Welcome to Hope County, Montana“. Der Bundesstaat liegt im Nordwesten der USA und ist vor allem für seine zahlreichen Bodenschätze bekannt und hat eine auffallend geringe Bevölkerungsdichte. Weitreichende Wälder, Seen und nur wenig Infrastruktur zeigen auch die Teaser. Jeder von ihnen zeigt einen Mord oder deutet zumindest darauf hin. Far Cry 5 wird also wieder tödlich.

In welcher Zeit wir uns befinden, lässt sich nicht eindeutig sagen, die Kleidung zumindest sieht recht modern aus.

Die offizielle Enthüllung soll am 26. Mai stattfinden. Bis dahin ist nur gewiss, dass Far Cry 5 in Amerika spielt und für die Playstation 4 erscheint.