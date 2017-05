FarCry 5 – Offiziell bestätigt

In letzter Zeit gingen viele Gerüchte umher, die Ubisoft und FarCry 5 betraffen. Unter den Gerüchten wurde unter anderem von einem Remaster des beliebten dritten Teil ausgegangen, oder ein Wester-Setting für den Nachfolger diskutiert. Ubisoft meldet sich zu Wort im Rahmen des Geschäftsberichts für das Fiskaljahr 2017. In diesem wird die Arbeit an FarCry5 offiziell bestätigt und sogar eine Deadline für den Release genannt.

CEO Yves Guillemont wurde im Anschluss eifrig befragt, was das Setting, dem Gerücht nach der Ansiedlung im wilden Westen oder anderen Elementen des Spiels anging. Allerdings wurde nicht mehr verraten, als dass der fünfte Teil des Franchises bis Ende März 2018 erscheinen soll. Weitere Details sollten allerdings nicht lange auf sich warten lassen, immerhin stehen E3 und bald auch die gamescom vor der Tür.

Somit wird FarCry 5 also spätestens bis zum 31.03.2018 erscheinen und vermutlich für PC, PS4 und Xbox One erhältlich sein.