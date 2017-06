Far Cry 5 – Gameplay und neue Trailer von der E3 sowie Sammlereditionen

Nun hat auch Ubisoft sein Pulver verschossen und wir wissen, was der französische Publisher plant. Far Cry 5 ist schon länger offiziell, mit mysteriösen Videos macht man uns auf das Setting aufmerksam und nun sehen wir sogar erstes Gameplay. Aber vorher seht ihr hier den E3 Trailer.

Wer sich Innovationen gewünscht hat, wird nur sehr rudimentär befriedigt, denn die Ubisoft-Formel greift auch hier. Wir sehen Coop und freundliche Helfer, Scharfschützen, Luftangriffe, Baseballschläger, einen Hund, einen Truck und einen Mähdrescher.

Natürlich erscheint nicht nur das Spiel, sondern auch diverse Dinge, die in diversen Editionen verkauft werden. So ist in der Premium Edition:

Die Far Cry ® 5 -Gold Edition

-Gold Edition Eine exklusive Sammlerbox

Eine 45 cm breite, sehr detaillierte und im Stil von Far Cry entworfene Hirschgeweih-Trophäe

Ein Steelbook ®

Ein beidseitig bedruckter Touristenführer von Hope County, der interessante Orte zeigt

Den Original-Soundtrack des Spiels

Die The Father Edition beinhaltet wiederum folgendes:

Far Cry ® 5

Eine 31,3 cm große hochwertige Joseph-Seed-Figur vor koloriertem Buntglas

Eine Sammlerbox mit exklusivem Artwork der Seed-Familie

Ein Steelbook ®

Ein beidseitig bedruckter Touristenführer von Hope County, der interessante Orte zeigt

Den Original-Soundtrack des Spiels

Far Cry 5 erscheint am 27. Februar 2018 für Playstation 4, Xbox One und PC. Natürlich auch für alle Varianten, die auf Pro, X und S enden.